Сегодня исполняется 71 год председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову
Его поздравляет президент РАН Александр Сергеев:
— Глубокоуважаемый Владимир Петрович! Примите самые теплые поздравления с днем рождения от Российской академии наук и от меня лично! Искренне рад нашему взаимопониманию и сотрудничеству. Уверен, что оно даст прекрасные результаты и станет ярким положительным примером для других наших высокотехнологичных компаний. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, успехов во всех делах и начинаниях!
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