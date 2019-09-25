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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 9

Сегодня исполняется 71 год председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову

Его поздравляет президент РАН Александр Сергеев:

— Глубокоуважаемый Владимир Петрович! Примите самые теплые поздравления с днем рождения от Российской академии наук и от меня лично! Искренне рад нашему взаимопониманию и сотрудничеству. Уверен, что оно даст прекрасные результаты и станет ярким положительным примером для других наших высокотехнологичных компаний. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, успехов во всех делах и начинаниях!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


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