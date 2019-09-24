Электромеханик РЖД на Кубани получил срок за гибель подчиненного

Апшеронский районный суд Краснодарского края приговорил к полутора годам колонии старшего электромеханика Тяговой подстанции «Тверская» Туапсинской дистанции РЖД Александра Мищенко. Он признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Как сообщили в Южном СУТ СК РФ, 28 мая 2019 года Мищенко, будучи ответственным за технику безопасности тяговой подстанции «Тверская» в Апшеронском районе, выполнял с коллегой ремонтные работы выключателя. В ходе работ 56-летнего коллегу Мищенко ударило током напряжением 110 кВ, в результате чего он получил термический ожог головы, туловища и конечностей. С полученными повреждениями мужчина был доставлен в Центральную районную больницу Апшеронского района, где, на следующий день не приходя в сознание скончался.

Помимо реального срока наказания, Александру Мищенко запрещено заниматься деятельностью, связанной с электроэнергетикой, на два года.

Василий Хитрых