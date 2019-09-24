Два инспектора ДПС в Краснодаре подозреваются в получении взятки

Следователи Прикубанского округа Краснодара СУ СКР по краю возбудили уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС городской Госавтоинспекции. Они подозреваются в получении взятки за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают от семи до 12 лет лишения свободы.

Как сообщили в следственном ведомстве, 8 июня этого года сотрудники ДПС патрулировали улицы Прикубанского округа. В это время на улице Российской произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из участников аварии был без прав и, нарушив правила, допустил столкновение с другим авто. После произошедшего 27-летний виновник ДТП обратился к знакомому с просьбой оказать содействие в уводе его от административной ответственности, и помощи в урегулировании вопросов с возмещением ущерба. Для этого в страховой полис были внесены ложные сведения о допуске последнего к управлению автомобилем.

Вместе с тем, по версии следствия, полицейским было известно о том, что виновник аварии был без прав, но они пообещали знакомому нарушителя содействовать в уводе фигуранта административного правонарушения от ответственности за 100 тыс. руб. Мужчина согласился и перевел деньги на банковскую карту одного из полицейских указанную сумму. Получив деньги, сотрудники ДПС увели нарушителя от администравной ответственности.

Как сообщили в ГУ МВД по краю, по результатам служебной проверки один сотрудник полиции был уволен из ОВД по отрицательным мотивам, второй отстранен от занимаемой должности. Их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Василий Хитрых