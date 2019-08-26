Английский футбол ушел из баров

Смена владельца прав на трансляции в России матчей английской премьер-лиги (АПЛ) стала неожиданностью для владельцев баров. Всего 300 заведений общепита договорились о возможности показывать самый популярный в мире национальный футбольный чемпионат. В дни топовых матчей лиги выручка баров возрастает в два-три раза. Официальный дистрибутор — БК «Олимп» — намерен штрафовать за нелегальные трансляции владельцев пабов и ресторанов на сумму до 5 млн руб.

О том, что смена владельца прав трансляции матчей АПЛ в России обернулась проблемой для баров, “Ъ” рассказал Константин Гусев — директор по развитию букмекерской конторы «Олимп» (официальный дистрибутор на трансляции). По его словам, лишь 300 баров заключили с букмекером соответствующие соглашения. По данным 2ГИС, всего в России 116 тыс. точек общепита.

БК «Олимп» стала подключать бары и рестораны с июля 2019 года, когда заключила соглашение с Rambler — владельцем прав на дистрибуцию трансляции в РФ. Первый матч АПЛ текущего сезона между «Ливерпулем» и «Норвичем» 9 августа показывали в 12 барах Москвы, следует из списка, присланного “Ъ” службой поддержки «Олимпа».

Rambler приобрела права на трансляции матчей АПЛ на три года за €7 млн (см. “Ъ” от 11 апреля). Холдинг «Матч ТВ», показывавший до этого матчи АПЛ в России, предлагал €5,5 млн. Трансляции осуществляются через онлайн-кинотеатр Okko (принадлежит Rambler), стоимость годовой подписки 3–5 тыс. руб. В июле стало известно о контракте Okko с БК «Олимп», обязавшейся выплачивать онлайн-кинотеатру €500 тыс. за год.

В прошлом сезоне для трансляции АПЛ в пабах их владельцам нужно было только приобрести права на телеканалы «Матч футбол 1», «Матч футбол 2», «Матч футбол 3» у оператора, говорит менеджер одного из баров столицы. В «Матч ТВ» не ответили на запрос “Ъ”.

С этого сезона условия изменились. Заведения общепита не могут просто приобрести подписку на матчи АПЛ через Okko. Они обязаны подписать соглашение с БК «Олимп», иначе трансляции будут расцениваться партнером Okko как нелегальные. Букмекер обещает проводить проверки и в случае нарушений готов обращаться в суд, говорит Константин Гусев. За несанкционированные показы штраф может достигать от 500 тыс. до 5 млн руб.

Господин Гусев говорит, что «Олимп» предоставляет права заведениям общепита бесплатно: им надо подать заявку, получить промокод к Okko и дать согласие на проведение совместных промоакций и BTL-активностей. Креативный продюсер сети пабов «Джон Донн» Сергей Меньшиков подтвердил безвозмездное предоставление прав букмекером. По его словам, не потребовалось устанавливать никакого дополнительного оборудования. Взамен, по словам господина Меньшикова, «Олимп» попросил разместить информацию о себе в пабах. В сети «Матч Поинт» назвали условия «дружественными».

По проекту договора БК «Олимп» во время трансляций в барах на каждом столе необходимо разместить тейбл-тенты и пять постеров от букмекера. Также изображение и звук должны появляться на экранах не менее чем за десять минут до начала трансляции, не выключаться в перерыве, а показ должны прекратить не позднее чем через десять минут после завершения матча. В это время обычно идет реклама спонсоров, в том числе реклама БК «Олимп».

Опрошенные “Ъ” менеджеры ряда баров, где нет трансляций АПЛ, не смогли назвать причину отсутствия договоров с «Олимпом». Один из собеседников “Ъ” заявил, что ему неизвестно о смене владельцев прав на трансляцию.

АПЛ — самый популярный футбольный турнир в мире, он оказался и самым дорогим по стоимости медиаправ, и первым по доходам с выручкой €5,34 млрд в сезоне 2016/17 года. Трансляции спортивных событий традиционно увеличивают выручку баров. Сергей Меньшиков говорит, что во время трансляций матчей команды из «большой шестерки» АПЛ дневная выручка выше на 50–60% по сравнению с рядовыми матчами Российской премьер-лиги. Он приводит пример с игрой «Манчестер Сити» — «Тоттенхем» 15 августа: тогда выручка паба сети на Маросейке была на 30% выше, чем в обычную субботу. В «Матч Поинт» заявили, что во время топовых игр выручка может вырасти в два-три раза.

Алексей Полухин