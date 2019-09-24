Руководителем администрации главы Адыгеи назначен Владимир Свеженец

На должность руководителя администрации главы Адыгеи и Кабинета министров республики назначен Владимир Свеженец. Ранее он возглавлял республиканское министерство сельского хозяйства, а до этого был вице-премьером Краснодарского края.

Как сообщили в администрации РА, перед господином Свеженцом поставлена задача выстроить взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, обеспечить диалог со структурами гражданского общества, наладить систему кадрового обеспечения, а также внедрять принципы бережливого производства в деятельности государственных органов.

Отмечается, что предыдущий руководитель администрации главы Адыгеи Мурат Тхакушинов оставил свой пост в связи с переходом на новое место работы. В ранге заместителя премьер-министра РА он возглавил постоянное представительство Адыгеи при президенте России.

Владимир Свеженец имеет три высших образования. Он работал в бизнес-структурах, муниципальных и государственных учреждениях. Занимал посты заместителя главы администрации Краснодарского края, советника губернатора Кубани, а также директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России. С 2018 года возглавлял министерство сельского хозяйства РА.

Василий Хитрых