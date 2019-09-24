В Краснодаре с высоты восьмого этажа сорвался строитель

Несчастный случай произошел сегодня, 24 сентября, днем на одной из строек Краснодара. 24-летний строитель, работая на высоте восьмого этажа, сорвался и упал вниз. От полученных травм он скончался на месте.

Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара регионального СКР проводит доследственную проверку. По ее окончанию будет принято процессуальное решение.

Уточняется, что погибший мужчина являлся работником одной из коммерческих организаций города и осуществлял строительные работы на строящемся многоквартирном доме. Сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой помощи вызвали очевидцы инцидента. Однако врачам осталось лишь констатировать смерть молодого человека.

На месте работает следователь территориального следственного отдела СКР по Краснодарскому краю. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Василий Хитрых