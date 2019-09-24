В Индонезии в ходе протестов против дискриминации папуасов погибли 27 человек

В индонезийской провинции Папуа в ходе протестов погибли 27 человек, сообщает Jakarta Post со ссылкой на полицию. Ранены до 77 человек. 23 человека погибли в Вамене. В Джаяпуре погибли один военнослужащий и три студента.

Акции протеста в Папуа и Западном Папуа проходят с августа. В понедельник из-за сообщений о дискриминации студентов-папуасов в других провинциях протесты в Папуа возобновились. В Вамене протестующие поджигали торговые точки и административные здания, в Джаяпуре произошли столкновения с правоохранительными органами. Там задержали около 300 человек.

Официальный представитель полиции Деди Прасетио уверен, что протесты были организованы для привлечения внимания участников ГА ООН.