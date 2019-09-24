В Краснодаре обновили дизайн-код для вывесок на зданиях

Фото: администрация Краснодара

В кубанской столице обновили методические рекомендации по оформлению вывесок на зданиях. Новый дизайн-код уточняет размеры вывесок, их композиции и типологии, чтобы каждый владелец или арендатор заведения мог подобрать себе подходящий вариант и оформить ее без нарушения правил, сообщили в мэрии.

В документе содержатся схемы и изображений, иллюстрирующие суть правил. «Обновления разработаны на основе самых часто задаваемых вопросов от предпринимателей», - рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

Таблица показывает, какие из вывесок можно размещать в границах исторического поселения, а какие на магистральных въездных маршрутах. В рекомендациях содержатся описания по композиции вывесок с подложками. В них указано, например, какими должны быть расстояния от букв и знаков информационных конструкций до краев подложки. Отмечается, что групповые таблички, которые содержат названия нескольких организаций, можно устанавливать только на стене первого этажа здания.

В методичке также представлена схема, как согласовать вывеску самостоятельно, куда обращаться и в какой последовательности, описаны правила, какие именно сведения и материалы должны содержаться в проекте для согласования вывески.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в апреле этого года мэрия Краснодара утвердила единый механизм согласования вывесок на коммерческих объектах. Теперь, если кафе, магазин или иное заведение находится в границах исторического центра города, предпринимателям необходимо обращаться в краевое управление госохраны объектов культурного наследия, если за пределами исторического центра – то в городское управление архитектуры. Согласовывать будут в любом случае 30 дней. За самовольное размещение вывесок бизнесменам грозит до 50 тыс. руб. штрафа.

Василий Хитрых