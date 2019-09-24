Совкомбанк предоставил участникам закупок на Кубани более 1,4 тысячи гарантий

Объем банковских гарантий для участия в закупках, выданных Совкомбанком в Краснодарском крае за первое полугодие 2019 года, составил 464,2 млн руб. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, всего бизнесу было предоставлено более 1,4 тыс. гарантий. Это в несколько раз превышает результаты аналогичного периода 2018 года.

Сообщается, что 88% выданных гарантий была предоставлена участникам госзакупок в рамках 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере госзакупок»). 9% пришлось на гарантии в рамках 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). Остальное – банковские гарантии для участия в коммерческих закупках.

В кредитной организации предполагают, что значительный рост показателей обеспечен приобретением Совкомбанком в 2018 году банка «СКИБ» и онлайн-сервиса для участников закупок FINTENDER.RU.

Василий Хитрых