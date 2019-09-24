В Краснодарском крае существует риск срыва реализации госпрограмм по строительству

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края раскритиковали работу ряда ведомств краевого правительства, поставивших под угрозу срыва реализацию государственных программ по строительству важных инфраструктурных объектов. Парламентарии связывают это с недостаточным контролем со стороны заказчиков, а также недостаточной квалификацией кадров проектных организаций.

Как сообщил на планерном заседании ЗСК министр экономики края Александр Руппель, на выполнение 26 государственных программ в краевом бюджете предусмотрено 255,1 млрд руб. За восемь месяцев этого года выполнение бюджетных назначений составило 56,1%.

Так, снимается 720 млн руб. со строительства в этом году Троицкого и Таманского групповых водопроводов, очистных сооружений «Бзугу» и полигона ТБО в Лазаревском районе Сочи. Подлежат возврату 120 млн руб. со строительства малобюджетных спортивных залов шаговой доступности. Кроме того, в Геленджике не начаты работы по строительству очистных сооружений и глубоководного выпуска. Только в начале сентября на курорте заключен контракт на благоустройство Андреевского парка, строительная готовность которого составляет всего 9%. В Павловском районе существуют риски срыва сроков строительства очистных сооружений канализации в районном центре.

«Сложившаяся сегодня ситуация в реализации государственных программ связана с отсутствием надлежащего контроля со стороны отраслевых органов. Эту работу необходимо усилить», - резюмировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых