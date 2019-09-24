В управлении СК России по Челябинской области назначен новый руководитель

Временно исполнять обязанности руководителя управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области назначен генерал-майор юстиции Степан Шульга. Ранее он работал первым заместителем главы регионального следственного управления Дениса Чернятьева, сообщили в пресс-службе управления СК России по области.

У Степана Шульги 30 лет стажа работы в правоохранительных органах. В молодости он работал в прокуратуре. С 2007 года руководил следственным отделом по Челябинску. С 2011 года работал первым заместителем главы областного управления СК России.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший руководитель управления Следственного комитета России по Челябинской области Денис Чернятьев назначен главой башкирского управления СКР. Он руководил челябинским управлением с 2013 года.