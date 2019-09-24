«Ямал» подтвердили информацию о перегрузках SSJ в аэропорту Нового Уренгоя

Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя в совместном обращении подтвердили информацию об обнаружении перегрузок на шасси самолетов Sukhoi Superjet 100 при взлетах и посадках, сообщает ТАСС. Как ранее выяснил “Ъ”, за три недели датчики самолетов семь раз фиксировали вертикальные перегрузки, которые остаются в пределах допустимых значений.

«Для авиакомпании "Ямал" и для аэропорта Новый Уренгой безопасность является главным приоритетом в работе. По этой причине мы очень внимательно отнеслись к семи случаям повышения показателя вертикальных перегрузок на шасси нескольких воздушных судов RRJ-95 (сертификационное название самолета SSJ-100 — “Ъ”)»,— говорится в совместном заявлении. Утверждается, что другие перевозчики не выявили аналогичных проблем в аэропорту.

Также подтверждается информация о создании совместной комиссии, чтобы разобраться в ситуации. В нее планируют включить АО «Гражданские самолеты Сухого». В правительстве региона ТАСС заявили, что никакой угрозы для эксплуатации самолетов SSJ-100 в аэропорту Нового Уренгоя нет. Ранее глава «Ямала» Василий Крюк назвал глупостью информацию о перегрузках на шасси самолетов, сообщали «РИА Новости».

Подробнее о ситуации с перегрузками читайте в материале “Ъ” «Гонки по шасси».