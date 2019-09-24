Глава «Ямала» назвал глупостью информацию о перегрузках SSJ в аэропорту Нового Уренгоя

Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк считает глупостью информацию о проблемах с самолетами Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Нового Уренгоя. Как ранее удалось выяснить “Ъ”, там меньше чем за три недели датчики самолетов семь раз зафиксировали вертикальные перегрузки при взлетах и посадках.
«Я не буду это комментировать. Глупость очередная»,— сказал господин Крюк «РИА Новости».
Напомним, по данным “Ъ”, «Ямал» и «Аэропорты регионов» создали рабочую группу, чтобы разобраться с ситуацией по перегрузкам. Они остаются в рамках максимальных допустимых значений, но уже на грани. В письме авиакомпании говорится, что это связано с неудовлетворительным состоянием взлетно-посадочной полосы аэродрома, однако в аэропорту утверждают, что участок соответствует требованиям. Недавно там проводил внеплановую проверку Ространснадзор.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Гонки по шасси».
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