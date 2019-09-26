Банки, показавшие наибольший прирост валютных вкладов за первое полугодие

Место Банк Рост валютных депозитов физлиц за первое полугодие 2019 г. в долларовом эквиваленте, % Общий рост депозитов физлиц за первое полугодие 2019 г. в рублевом эквиваленте, % Место по объему валютных депозитов физлиз 1 КБ «Москоммерцбанк» (АО) 203,68 19,21 52 2 ООО «ХКФ-банк» 78,38 –2,89 41 3 ПАО «Банк "ФК Открытие"» 65,07 88,67 6 4 АО «Банк "Объединенный капитал"» 44,46 34,93 35 5 АО «Банк "Финсервис"» 41,71 –0,62 49 6 АО «Тинькофф-банк» 37,82 14,84 14 7 Таврический банк (АО) 37,41 4,84 68 8 АО «БКС-банк» 37,02 15,49 24 9 АО «СМП-банк» 36,85 11,66 12 10 АО «Кошелев-банк» 34,49 –4,46 76 11 АО «Россельхозбанк» 29,54 6,37 7 12 КБ «Локо-банк» (АО) 22,97 11,56 39 13 ООО «Инбанк» 19,41 5,48 37 14 Банк ВТБ (ПАО) 18,17 6,04 2 15 ББР-банк (АО) 17,99 0,40 45 16 РНКБ-банк (ПАО) 16,46 2,38 65 17 Банк ГПБ (АО) 14,79 10,55 4 18 АО «ОТП-банк» 14,73 0,78 47 19 ПАО «Московский кредитный банк» 14,70 16,43 15 20 ООО Банк "Аверс"» 14,38 3,24 28 21 АКБ «Фора-банк» (АО) 13,77 1,28 55 22 Азиатско-Тихоокеанский банк (ПАО) 13,45 3,75 57 23 СДМ-банк (ПАО) 12,76 –3,95 33 24 ПАО «Нико-банк» 11,90 1,31 89 25 ПАО «АКБ "Приморье"» 11,79 3,46 53 26 ПАО «МИнБанк» 11,59 –5,65 26 27 АО «Альфа-банк» 10,15 1,36 3 28 АО «НС-банк» 9,92 –4,12 62 29 ПАО «СКБ Приморья "Примсоцбанк"» 9,64 3,19 78 30 ПАО «Акибанк» 9,38 –2,50 88 31 Джей энд Ти Банк (АО) 9,35 1,20 64 32 ООО «Экспобанк» 9,29 12,10 29 33 ПАО «МТС-банк» 9,05 12,12 38 34 ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» 8,45 0,98 11 35 АО «Банк "Интеза"» 7,94 –2,87 50 36 АО «Юникредит-банк» 7,76 2,65 8 37 Банк «Союз» (АО) 7,50 7,67 66 38 ПАО «Росбанк» 7,20 7,20 9 39 АО «Кредит Европа Банк» 7,09 7,76 22 40 ПАО «КБ "Восточный"» 6,89 –8,42 31 41 Банк ВБРР (АО) 5,73 3,66 13 42 ПАО «Мособлбанк» 5,31 –9,26 34 43 АО «Банк "Акцепт"» 4,46 0,58 92 44 ПАО «Сбербанк» 4,14 0,69 1 45 ПАО «Челябинвестбанк» 3,88 4,29 75 46 АО «Банк ПСКБ» 3,85 1,31 72 47 ПАО «Банк "Александровский"» 3,79 0,58 97 48 КБ «Кубань Кредит» ООО 3,57 4,91 69 49 АО «ВУЗ-банк» 3,33 6,70 94 50 ПАО «Дальневосточный банк» 3,31 10,45 86