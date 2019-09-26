Банки, показавшие наибольший прирост валютных вкладов за первое полугодие

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|Место
|Банк
|Рост валютных депозитов физлиц за первое полугодие 2019 г. в долларовом эквиваленте, %
|Общий рост депозитов физлиц за первое полугодие 2019 г. в рублевом эквиваленте, %
|Место по объему валютных депозитов физлиз
|1
|КБ «Москоммерцбанк» (АО)
|203,68
|19,21
|52
|2
|ООО «ХКФ-банк»
|78,38
|–2,89
|41
|3
|ПАО «Банк "ФК Открытие"»
|65,07
|88,67
|6
|4
|АО «Банк "Объединенный капитал"»
|44,46
|34,93
|35
|5
|АО «Банк "Финсервис"»
|41,71
|–0,62
|49
|6
|АО «Тинькофф-банк»
|37,82
|14,84
|14
|7
|Таврический банк (АО)
|37,41
|4,84
|68
|8
|АО «БКС-банк»
|37,02
|15,49
|24
|9
|АО «СМП-банк»
|36,85
|11,66
|12
|10
|АО «Кошелев-банк»
|34,49
|–4,46
|76
|11
|АО «Россельхозбанк»
|29,54
|6,37
|7
|12
|КБ «Локо-банк» (АО)
|22,97
|11,56
|39
|13
|ООО «Инбанк»
|19,41
|5,48
|37
|14
|Банк ВТБ (ПАО)
|18,17
|6,04
|2
|15
|ББР-банк (АО)
|17,99
|0,40
|45
|16
|РНКБ-банк (ПАО)
|16,46
|2,38
|65
|17
|Банк ГПБ (АО)
|14,79
|10,55
|4
|18
|АО «ОТП-банк»
|14,73
|0,78
|47
|19
|ПАО «Московский кредитный банк»
|14,70
|16,43
|15
|20
|ООО Банк "Аверс"»
|14,38
|3,24
|28
|21
|АКБ «Фора-банк» (АО)
|13,77
|1,28
|55
|22
|Азиатско-Тихоокеанский банк (ПАО)
|13,45
|3,75
|57
|23
|СДМ-банк (ПАО)
|12,76
|–3,95
|33
|24
|ПАО «Нико-банк»
|11,90
|1,31
|89
|25
|ПАО «АКБ "Приморье"»
|11,79
|3,46
|53
|26
|ПАО «МИнБанк»
|11,59
|–5,65
|26
|27
|АО «Альфа-банк»
|10,15
|1,36
|3
|28
|АО «НС-банк»
|9,92
|–4,12
|62
|29
|ПАО «СКБ Приморья "Примсоцбанк"»
|9,64
|3,19
|78
|30
|ПАО «Акибанк»
|9,38
|–2,50
|88
|31
|Джей энд Ти Банк (АО)
|9,35
|1,20
|64
|32
|ООО «Экспобанк»
|9,29
|12,10
|29
|33
|ПАО «МТС-банк»
|9,05
|12,12
|38
|34
|ПАО «Банк "Санкт-Петербург"»
|8,45
|0,98
|11
|35
|АО «Банк "Интеза"»
|7,94
|–2,87
|50
|36
|АО «Юникредит-банк»
|7,76
|2,65
|8
|37
|Банк «Союз» (АО)
|7,50
|7,67
|66
|38
|ПАО «Росбанк»
|7,20
|7,20
|9
|39
|АО «Кредит Европа Банк»
|7,09
|7,76
|22
|40
|ПАО «КБ "Восточный"»
|6,89
|–8,42
|31
|41
|Банк ВБРР (АО)
|5,73
|3,66
|13
|42
|ПАО «Мособлбанк»
|5,31
|–9,26
|34
|43
|АО «Банк "Акцепт"»
|4,46
|0,58
|92
|44
|ПАО «Сбербанк»
|4,14
|0,69
|1
|45
|ПАО «Челябинвестбанк»
|3,88
|4,29
|75
|46
|АО «Банк ПСКБ»
|3,85
|1,31
|72
|47
|ПАО «Банк "Александровский"»
|3,79
|0,58
|97
|48
|КБ «Кубань Кредит» ООО
|3,57
|4,91
|69
|49
|АО «ВУЗ-банк»
|3,33
|6,70
|94
|50
|ПАО «Дальневосточный банк»
|3,31
|10,45
|86