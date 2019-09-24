Приставы в Краснодаре начали ловить должников на парковках торговых центров

В столице Кубани прошел первый рейд сотрудников краевого УФССП использованием приложения «Мобильный розыск». Если ранее исполнители задерживали и штрафовали должников на дорогах Краснодарского края, то теперь рейд прошел на парковке одного из торговых центров.

Как сообщили в ведомстве, за рабочий день приставы составили три акта описи и ареста имущества неплательщиков на сумму более 400 тыс. руб. Многие должники нашли возможность оперативно погасить задолженности, оплатив их по переносному терминалу с помощью банковской карты. В противном случае у них бы арестовали автомобиль. Всего было оплачено более 10 тыс. руб.

«Многие сами подходили к судебным приставам проверить себя на предмет задолженностей, получая исчерпывающую информацию об особенностях использования банка данных, который находится в открытом доступе на сайте ФССП России», - рассказали в региональном управлении.

Программа «Мобильный розыск» позволяет приставу поднести гаджет к автомобилю, отсканировать номер и получить информацию о наличии и отсутствии у собственника авто задолженности, узнать размер долга и в каком подразделении службы судебных приставов возбуждено исполнительное производство.

Василий Хитрых