Магистр возвращается в игру

Александр Друзь вернется в игру «Что? Где? Когда?» после скандала. Об этом заявили представители телешоу. Зимой главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра в подкупе: якобы тот предлагал деньги в обмен на правильные ответы. Сначала Друзь все отрицал, но в мае этого года принес извинения за скандал. Можно ли поставить точку в этой истории? Выясняли Елена Иванова и Александр Рассохин.

Александр Друзь возвращается в клуб «Что? Где? Когда?». Это обрадовало многих поклонников интеллектуального шоу. Правда, пока один из самых известных знатоков будет лишь зрителем, а за игровой стол магистр сядет в следующем сезоне. Основатели клуба приняли его извинения и решили, что с начала скандала прошло достаточно времени. Партнеры Александра Друзя по клубу «Что? Где? Когда?» положительно относятся к возвращению магистра. Знаток Ровшан Аскеров считает, что доказательств подкупа не было: «Меня полностью устраивает, что Александр Друзь будет опять играть, он же клевый. Суда не было, ничего не доказано — какие-то размышления, измышления.

Давайте оперировать фактами. Все остальное — это пляски вокруг дивана.





Мне это неинтересно. Это наша песочница, и я рад, что он опять будет играть с нами».

Впрочем, не все восприняли решение клуба положительно. Бывший главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер назвал его позорным. А извинения Друзя — неискренними. К слову, с его подачи скандал и начался. В феврале Бер рассказал, что Друзь предложил ему 800 тыс. руб. за правильные ответы к выпуску игры «Кто хочет стать миллионером?», в котором он должен был участвовать. Условия сделки еще тогда казались многим как минимум странными. Однако в сети появилась аудиозапись разговора, которая якобы подтверждала то, что магистр «Что? Где? Когда?» собирался вести не совсем честную игру. Сначала Александр Друзь все отрицал. Однако потом признался: запись подлинная, но инициатором подкупа был сам Илья Бер. А магистр решил ему просто подыграть. Кстати, в том выпуске «Кто хочет стать миллионером?», из-за которого и начался скандал, Друзь ответил верно на все вопросы, кроме последнего.

Разоблачить человека, который знает ответы заранее обычно нетрудно, говорит участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. Однако он уверен, что в этом случае речь шла о недоразумении: «По опыту американских телевизионных игр давно и хорошо известно, что любые попытки изобразить незнание, когда ты что-то знаешь, очень заметны и выявляются практически мгновенно.

Скорее всего, Друзь и Бер друг друга не поняли, и после этого каждый из них пытался “разоблачить” другого».

Сначала скандальный уход, а потом и неожиданное возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» вряд ли сильно повлияет на популярность передачи. Один человек рейтинг не делает, говорят аналитики. Однако интерес к интеллектуальным шоу, в том числе к их внутренней кухне, эта история точно повысила. Ранее о возможности возвращения Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» говорил и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Он заявил, что это случится, когда магистр «объяснится перед телезрителями».