Экс-начальника отдела Заксобрания Краснодарского края обвиняют в мошенничестве

В Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 51-летнего бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения Законодательного собрания Краснодарского края и 44-летней директора ООО «Южный альянс». Они обвиняются в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до шести лет лишения свободы.

Как сообщили в органах гособвинения, по версии следствия, в мае 2017 года работник краевого парламента вступил в преступный сговор с директором ООО «Южный альянс», убедив ее заключить с Законодательным собранием края государственный контракт по обеспечению визита делегации ЮАР, который проходил с 28 мая по 1 июня 2017 года. Стоимость контракта составила 430 тыс. руб.

По словам представителей прокуратуры, директор коммерческой фирмы предоставила акты о приемке оказанных услуг с приложением подложных квитанций, включив в стоимость фактически невыполненные услуги по транспортировке и питанию членов южноафриканской делегации. Кроме того, в документах директор предприятия завысила количество участников с 13 до 28 человек. В результате этого было похищено свыше 270 тыс. руб., причинив бюджету Краснодарского края ущерб в крупном размере.

Дмитрий Михеенко