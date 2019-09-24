Краснодарский КПК «Сберегательный союз» вступил в процедуру банкротства

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении краснодарского кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный союз». Поводом для такого решения стало обращение в суд частного лица.

Согласно материалам краевого арбитража, женщина вложила в «Сберегательный союз» 2 млн руб. по двум разным вкладам (один – под 13,5% годовых, второй – под 12% годовых). Когда пришло время получать проценты, заявительница обратилась в кредитно-потребительский кооператив, однако, ее заявления остались без удовлетворения. Далее последовал иск в Октябрьский районный суд, который постановил кооперативу выплатить вкладчице указанную сумму с процентами.

Поскольку решение суда не было исполнено более трех месяцев, последовало обращение в Арбитражный суд Краснодарского края, который счел обоснования истца обоснованными и ввел в отношении КПК «Сберегательный союз» процедуру наблюдения. Сообщается, что у кооператива также имеется задолженность в сумме 3 млн руб. перед бюджетом по обязательным платежам. Судебное заседание по итогам процедуры наблюдения назначено на 10 марта 2020 года.

Дмитрий Михеенко