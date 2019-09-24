На должность главы Арбитражного суда Адыгеи рекомендован Александр Боровик

Рекомендацию на должность председателя Арбитражного суда Республики Адыгея получил Александр Боровик. Такое решение было принято на сентябрьском заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), сообщает Право.ру.

Господин Боровик родился в 1981 году в Краснодаре. В 2002 году закончил юридический факультет КубГУ. В 2009 году получил второе высшее экономическое образование в Кубанском государственном аграрном университете. Работу по специальности начал в июле 2002 года. С сентября 2002-го по сентябрь 2011-го работал в органах прокуратуры Краснодарского края. Указом президента РФ от 5 сентября 2011 года назначен на должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края.

Сообщается также, что ВККС рекомендовала 11 кандидатов в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции с местом дислокации в Краснодаре. Рекомендованы Александр Быханов, Ольга Григорьева, Ольга Гудкова, Галина Колесова, Лидия Лящовская, Наталья Машкина, Марина Миллер, Роман Решетняк, Лариса Стефановская, Светлана Филипчук, Юлия Щербакова. Заявление Макки Тесаевой отозвано, остальным пяти кандидатам отказали.

Дмитрий Михеенко