Вышинский станет постоянным экспертом в СПЧ по вопросам защиты прав россиян за рубежом

Постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека по вопросам защиты прав россиян за рубежом станет руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, сообщил глава комиссии Александр Брод. Комиссия СПЧ накануне провела с ним встречу, где обсудила ситуацию по обмену заключенными между Россией и Украиной.

«Он (господин Вышинский.— “Ъ”) это предложение принял и сказал, что по возможности будет участвовать в заседаниях комиссии, готов оказывать экспертную поддержку относительно Украины и других зарубежных стран»,— сообщил господин Брод (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, журналист находился под арестом на Украине с июня 2018 года по обвинению в госизмене, сам он считает себя невиновным. По мнению украинской стороны, он вел подрывную информационную деятельность против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Киевский апелляционный суд решил освободить его из-под стражи 28 августа. Позже в результате обмена задержанными и осужденными между Россией и Украиной господин Вышинский вернулся в Россию.

Журналист после своего освобождения заявлял, что продолжит участвовать в судебных заседаниях, пока не докажет свою невиновность. «Я хочу доказать свою невиновность, я хочу, чтобы суд это признал»,— говорил журналист в эфире телеканала «Россия 24».

Подробнее об освобождении господина Вышинского — в материале “Ъ”.