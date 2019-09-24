67,3 тысячи рублей составил размер средней выплаты по ОСАГО по итогам января—августа 2019 года, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Годом ранее этот показатель был на 3,3% ниже — 65,2 тыс. руб. Средняя цена полиса за этот период снизилась на 5,4% — с 5,7 тыс. до 5,4 тыс. руб. Всего за восемь месяцев по ОСАГО собрано 142,2 млрд руб. (минус 4,2%), выплачено 99,7 млрд руб. (плюс 8,1%). По словам президента РСА Игоря Юргенса, снижение средней премии представляется естественным и объясняется конкуренцией на рынке, «постоянный же рост средней выплаты настораживает». Средняя выплата в 2016–2017 годах была выше 70 тыс. руб., но потом она снизилась из-за старта выплат по ОСАГО ремонтом.