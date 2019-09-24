«Индюшкин» потянул за собой «Радугу» Помещения ТРК «Иремель» должны быть выставлены на продажу за 1 млрд рублей

Большая часть площадей уфимского торгово-развлекательного комплекса «Иремель» должна быть выставлена на продажу за долги перед Россельхозбанком предпринимателя Марселя Юсупова — бывшего совладельца Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК, бренд «Индюшкин»). Начальная стоимость продажи помещений площадью 30 тыс. кв. м с правом аренды земельных участков определена в 1,1 млрд руб. Часть площадей ТРК принадлежит Марселю Юсупову, другая — предпринимателям Андрею и Дмитрию Щербацким, которые используют их для размещения рынка DIY-формата «Радуга». По мнению экспертов, ажиотажного спроса активы у инвесторов не вызовут.

Арбитражные суды двух инстанций разрешили в пользу Россельхозбанка спор за залоговое имущество торгово-развлекательного комплекса «Иремель». По требованию банка за долги должна быть продана большая часть помещений ТРК — 30 тыс. из 51 тыс. кв. м, а также право аренды земельных участков площадью 5,8 га, владельцами которых являются общества «Радуга», «Недвижимость» и «Бэтта» предпринимателей Дмитрия и Андрея Щербацких, АО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (УХБК) и компания «Комета» предпринимателя Марселя Юсупова.

Площади, расположенные на четырех этажах ТРК, были заложены в банке в 2007-2016 годах по 14 кредитам Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (банкрот, производил мясо индейки под брендом «Индюшкин»), принадлежавшего членам семьи Марселя Юсупова и его деловому партнеру Дамиру Камилову. Непогашенная задолженность БПК по кредитам, как следует из материалов арбитражного дела, превышает 7,5 млрд руб. Заемщик перестал исполнять обязательства в 2017 году.

«Радуга», «Недвижимость», «Бэтта», УХБК и «Комета» были поручителями по обязательствам «Индюшкина».

Господа Щербацкие используют помещения ТРК для размещения строительного рынка «Радуга». Как используются помещения компаний господина Юсупова, в материалах дела не уточняется. Крупными арендаторами площадей в «Иремеле» являются магазины «Магнит», «Спортмастер», ресторан «Максимиллианс», банк ВТБ, спортивный клуб «Менделеев фитнес» и другие.

Начальную цену продажи всего залогового имущества суд определил в 1,1 млрд руб. В том числе в 936 млн руб. определена залоговая стоимость активов, принадлежащих компаниям Марселя Юсупова (помещения площадью около 25 тыс. кв. м, аренда участков). Начальная цена залоговых активов компаний господ Щербацких определена в 197 млн руб.

Рыночную стоимость объектов в суде устанавливала эксперт компании «Аудит-безопасность» Надежда Кузнецова. Компании-поручители пытались доказать в суде, что экспертиза сделана некорректно — на основании оценки стоимости аналогичных помещений по состоянию на ноябрь 2015 года и без учета НДС. Однако апелляционный суд счел, что оснований для критической оценки выводов эксперта нет, так как ссылка на данные 2015 года в заключении была технической ошибкой. На самом деле анализ цен проводился по состоянию на ноябрь 2018 года, отметил суд.

В конце 2017 года большая часть помещений ТРК «Иремель», принадлежащая УХБК, мировым соглашением передавалась за долги благотворительному фонду «Урал» первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. БПК имени Гафури, как тогда установил арбитражный суд, задолжал фонду около 4 млрд руб.

Однако позже сделка фонда и УХБК была отменена. Конкурсный управляющий БПК Дмитрий Молин сообщил „Ъ“, что в результате передачи помещений фонду не произошло, так как они находились под обременением.

Андрей Щербацкий вчера на вопросы не ответил. Телефон Марселя Юсупова не отвечал.

Юристы по-разному оценивают перспективы продолжения судебного разбирательства. По мнению юриста компании «Ильяшев и партнеры» Дмитрия Константинова, «при подобных обстоятельствах суд кассационной инстанции отменяет судебные акты крайне редко».

В то же время партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт полагает, что даже факт технической ошибки в заключении эксперта может быть поводом для отмены решения апелляции и направления дела на новое рассмотрение.

Если торги все же будут объявлены, ажиотажного спроса эти активы на рынке не вызовут, считает управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров. «Несмотря на то, что начальные цены, определенные судом, являются вполне рыночными, не думаю, что помещения ТРК можно будет легко продать. Площади разрозненные, у их владельцев проблемы… В нынешней ситуации на рынке недвижимости трудно продать и более привлекательные активы», — отмечает он.

Булат Баширов