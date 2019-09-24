Шахтам подбирают ликвидатора

Как выяснил “Ъ”, перешедший на работу в администрацию президента бывший замминистра энергетики Кирилл Молодцов пытается реанимировать идею создания ликвидационных фондов для недропользователей. В частности, предлагается за счет отчислений компаний создать специальный госфонд, который будет сам ликвидировать отработанные добычные объекты. Недропользователи выступают резко против, а эксперты считают, что реализация идеи негативно скажется на финансовом положении угольщиков, которых больше всех касается.

Помощник главы администрации президента РФ Кирилл Молодцов предлагает создать за счет недропользователей спецфонд, который будет осуществлять «консервацию и ликвидацию предприятий по добыче и подземных сооружений», где уже не ведется добыча. Письмо об этом, посвященное поручению последней президентской комиссии по ТЭК, чиновник в конце августа направил вице-премьеру Дмитрию Козаку. В протоколе комиссии по ТЭК предлагается совершенствовать законодательство для «безусловного» выполнения требований по ликвидации предприятий по добыче, включая случаи, когда в отношении недропользователя введено конкурсное производство или он является должником. Сейчас ликвидация отработанных объектов проводится силами самих недропользователей, но, по мнению Кирилла Молодцова, необходимо дать такое право «уполномоченному госоргану».

Последняя президентская комиссия по ТЭК проходила в декабре 2018 года, ее главной темой была угольная отрасль. В письме не указано, на какой тип недропользователей распространяется поручение. Представитель Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил наличие поручения, но позиция ведомств на уровне вице-премьера еще не обсуждалась. Представители вице-премьера Алексея Гордеева и недропользователей не ответили “Ъ”. До Кирилла Молодцова дозвониться не удалось.

Кирилл Молодцов был замглавы Минэнерго в 2013–2018 годах, затем перешел на работу в администрацию президента, где курирует, в частности, президентскую комиссию по ТЭК.

Идея создания ликвидационных фондов перестала всерьез обсуждаться еще несколько лет назад. Ее суть в том, чтобы компании заранее формировали запас средств для ликвидации последствий добычи. Недропользователи выступали против. Источник “Ъ” в нефтегазовой отрасли отмечает, что после введения финансовых санкций против российских компаний удалось убедить Белый дом в нецелесообразности идеи и «странно, что к ней возвращаются». Два источника “Ъ” в министерствах расценили идею как «популистскую».

Собеседник “Ъ” в угольной отрасли отмечает, что требование о фондах излишнее: «Мы и так обязаны тратить огромные средства на рекультивацию земель, ликвидацию отработанных месторождений, консервацию шахт». Антон Усов из KPMG добавляет, что обязательства по ликвидации скважин отражены в международных отчетностях нефтегазовых компаний — для крупных игроков это сотни миллионов долларов. Создание специального фонда какого-то значительного влияние на отрасль не окажет, считает он, изменится лишь технический исполнитель — будет ли это сама компания или предполагаемый фонд.

Источник “Ъ” в крупной добывающей компании утверждает, что идея вновь появилась из-за угольщиков, поскольку не всегда шахты находятся непосредственно на балансе крупных предприятий. Это попытка залатать дыры в нормативной базе и администрировании: безответственные недропользователи бросают шахты и карьеры, найти их невозможно и «теперь вместо наведения порядка мы получаем обременения», жалуется собеседник “Ъ” в другой угольной компании. По данным ТПП РФ, с 1994-го по 2018 год были заброшены 188 шахт и 15 разрезов.

Ликвидация объектов горнодобывающего производства на этапе выхода из эксплуатации является проблемой не только в России, но и во всем мире, замечает Иван Барсола из KPMG. По его мнению, принятие закона о ликвидационных фондах может решить вопрос финансирования ликвидации заброшенных шахт, однако существенно скажется на финансовой модели компаний. Стоимость таких мероприятий, уточняет эксперт, может составлять десятки миллионов долларов.

Дмитрий Козлов, Евгений Зайнуллин