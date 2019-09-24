Инфраструктурный редизайн

Правительство планирует «редизайн» проекта «Морские порты» комплексного плана модернизации инфраструктуры. Основания классические: конъюнктура за полтора года изменилась, новые проекты нужно привести в соответствие с реалиями. Следует читать: грузовой базы опять не будет. На этом фоне вновь зазвучала мысль, что необходим механизм фиксации взаимной ответственности между частным инвестором и государством — дабы застраховаться от ситуации, когда инвестор не обеспечивает заявленные объемы грузопотока или, напротив, инфраструктура строится в недостаточном для него объеме.

Второе, на мой взгляд, упомянуто для проформы: в конце концов правительство вполне владеет информацией о планах инфраструктурных госкомпаний. А первое — извечный вопрос на стыке государственного и частного, который сколько ни пытались решить, все безуспешно.

В каждой инфраструктурной отрасли есть многочисленные примеры несбывшихся надежд на клиента: подстанции, построенные под сбежавшего энергопотребителя, планы расширения железных дорог под так и не тронутые месторождения Восточной Сибири, робкие, к счастью, шаги к созданию береговой инфраструктуры до сих пор гипотетического Штокмана…

Каждая отрасль пытается ввести какие-то механизмы страховки: договоры take- или ship-or-pay, плата за резерв мощности и т. п. И хотя на поздних стадиях эти меры обеспечивают некие гарантии, они не решают основной проблемы.

Частный бизнес — пока он частный — не принудишь реализовывать проекты, если ему это невыгодно.

Хорошая новость в том, что и в мире, похоже, не придумали эффективного решения этой проблемы — кроме плановой экономики. Страны, декларирующие уважение к частной собственности, Госплана небезосновательно опасаются. Однако невозможность гарантировать потребление услуги, в которую инвестирует государство,— это полбеды. В конце концов об этом чиновники прекрасно осведомлены. Вопрос, почему вообще эти инфраструктурные проекты затеваются даже без гарантий.

Надеюсь, что вовсе не ради сомнительной цели хищения на стройке, как гласит молва, а со вполне понятными народно-хозяйственными или оборонными целями. В конце концов, если не строить БАМ и Транссиб, в тех краях никто жить не будет. А если жить не будет, то и оборонять рубежи родины будет некому и незачем. Проблема в том, что коммерческий проект из этого не сделаешь и платить за подобные стройки должен бюджет. Ведь о геополитическом компоненте у нас не принято говорить в цифрах, а народно-хозяйственный эффект в деньгах оценивают еще более браво и округло, чем прямой экономический, и всерьез включать его в экономические модели стыдятся.