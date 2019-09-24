«Балтика» сливает пену

Завод пивоваренной компании «Балтика» в Красноярске планируется продать до конца 2019 года. Собственник готов отдать весь производственный комплекс — 12 зданий общей площадью 41 тыс. кв. м — за 280 млн руб. В «Балтике» говорят, что продажа завода позволит компании улучшить показатели рабочего капитала и сохранить устойчивость бизнеса в современных условиях рынка. Эксперты рынка недвижимости считают, что «Балтика» пошла на «безумный дисконт» — до 65% от рыночной стоимости, чтобы не нести убытки за содержание непрофильного актива.

Красноярский завод пивоваренной компании «Балтика» планируется продать до конца 2019 года. Об этом „Ъ“ рассказал генеральный директор Knight Frank St Petersburg (эксклюзивный брокер «Балтики») Николай Пашков. По его словам, стоимость имущественного комплекса «Балтики-Пикра» составляет 280 млн руб. «Цена установлена в соответствии с желанием реализовать объект в 2019 году. Цена установлена с дисконтом в связи с тем, что объект уникальный и не используется продавцом по назначению уже длительное время»,— сказал он.

По его данным, «Балтика» продает 12 эксплуатируемых зданий бывшего пивоваренного завода общей площадью 41 тыс. кв. м. Комплекс расположен на земельном участке 53 тыс. кв. м. «Наш опыт работы с объектом показал, что в Красноярске, несмотря на высокий интерес со стороны местных компаний, крайне мало игроков, которые могут использовать предприятие такого размера по назначению. Учитывая желание собственника реализовать актив единовременно, мы не рассматриваем продажу площадки по частям»,— сказал господин Пашков. Все технологическое оборудование планируется вывезти после сделки, поэтому каких-либо ограничений или заинтересованности в сохранении профиля объекта нет, отметил он.

Завод «Балтика-Пикра» был остановлен в январе 2015 года. Мощности завода позволяли выпускать до 2,5 млн гл в год. В «Балтике» решение о закрытии предприятия объяснили несбалансированным регулированием отрасли в России и падением российского рынка пивоварения. С момента остановки завода «Балтика» сдавала площади красноярского предприятия в аренду. Весной 2019 года его имущественный комплекс был выставлен на продажу, но по какой цене, «Балтика» публично не сообщала.

Так как площадка в Красноярске не осуществляет операционную деятельность, «Балтика-Пикра» сейчас является непрофильным активом для компании, рассказали „Ъ“ в пресс-службе «Балтики». «Продажа площадки в Красноярске позволит нам улучшить показатели рабочего капитала компании и сохранить устойчивость бизнеса в современных условиях рынка. Кроме того, мы получим денежные средства от актива, который не используется в полном объеме, и сможем инвестировать их в развитие бизнеса „Балтики“»,— сообщили в компании. В «Балтике» считают, что площадка завода может заинтересовать промышленные предприятия, которые могут использовать здания под производство или склад. «Из тех предложений, что мы получаем, мы видим, что часть потенциальных покупателей заинтересована в сохранении арендаторов в случае приобретения площадки»,— отметили в компании.

Эксперты рынка недвижимости назвали «безумным» размер дисконта, с которым продается комплекс «Балтики-Пикра». Рыночная цена такого актива с учетом земельного участка может составлять 600–800 млн руб., говорит директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова. В 2015 году стоимость этого актива «Балтики» оценивалась в 1,3 млрд руб., хотя тогда оценка была сделана с учетом актуального производственного оборудования, а также потенциала для дальнейшей работы в пивоваренной отрасли, отмечает она.

По данным директора компании RID Analytics Елены Ермолаевой, сейчас средняя цена производственно-складской недвижимости в Красноярске составляет 18,3 тыс. руб. за 1 кв. м. «Даже с учетом амортизации помещений, после вывоза всего оборудования и других процедур, цена в 280 млн руб. является чрезвычайно низкой»,— считает гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков. За четыре года после остановки производства на заводе расходы для поддержания целостности объектов и налоги на недвижимость составили десятки миллионов рублей, считает он. «Владелец такого объекта может выплачивать до 2% кадастровой стоимости объекта в год в качестве налога, это объясняет желание компании максимально быстро избавиться от такого актива»,— говорит Владимир Савченков.

Эксперты считают, что планы по продаже завода до конца года осуществимы с учетом низкой цены. Актив может заинтересовать промышленников, поскольку цеха можно адаптировать под другое производство, говорит Анна Шлапакова. Она также не исключает интерес к активу девелоперов: в случае редевелопмента на этой площадке могут появиться бюджетные хостелы, коворкинги и помещения под новую аренду. «После Универсиады этот район Красноярска был существенно благоустроен, что также является аргументом для реинкарнации производственных зданий „Пикры“»,— говорит Анна Шлапакова.

Оксана Павлова