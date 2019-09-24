В воронежском «Люксоре» выключили свет

Управляющее воронежским торгово-развлекательным комплексом «Арена» ООО «Талай» из-за долгов расторгло договор аренды с одним из крупнейших в Воронеже кинотеатров «Люксор», входящим в одноименную федеральную сеть. По мнению участников рынка, ситуация с воронежским «Люксором» стала продолжением финансовых проблем сети, которая с 2017 года сокращает количество кинотеатров: с 2019-го на нескольких входящих в сеть юрлицах введены процедуры банкротства. Тем временем в «Арене» уже нашли нового арендатора кинотеатра.

Воронежский кинотеатр «Люксор» в выходные закрылся для посетителей и больше не работает. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в администрации ТРК «Арена», в здании которого он находился. Договор аренды с кинотеатром прекратил свое действие 21 сентября. «У “Люксора” имеется неоплаченная задолженность по арендной плате, которая не была погашена даже после направления досудебных претензий в адрес арендатора. Администрация ТРК “Арена” действовала правомерно на основании норм закона и договора аренды. Администрация решила не продлять договорные отношения с кинотеатром “Люксор” еще и по той причине, что кинотеатр не мог закупать многие фильмы, а перешел на менее популярные у зрителей релизы, что сказывается на репутации ТРК»,— пояснили в ООО «Талай». Там добавили, что в ТРК в ближайшее время откроется «новый современный кинотеатр», не уточнив, впрочем, кто будет его запускать.

В «Люксоре» не комментировали ситуацию на момент публикации. Ранее директор кинотеатра Людмила Бородина в беседе с местными СМИ рассказывала, что ей и ее коллегам 21 сентября преградили доступ на рабочее место, отключив электричество в кинотеатре.

Как пояснил знакомый с ситуацией источник “Ъ-Черноземье”, пожелавший остаться неназванным, «Люксор» был рентабельным. «При стоимости аренды порядка 1 млн руб. выручка кинотеатра доходила до 15 млн руб. в месяц, это хороший показатель»,— рассказал собеседник “Ъ-Черноземье”. Однако с «Люксором» работали не все кинопрокатчики в связи с задолженностями по оплате фильмов. «При этом в “Арену” собственники “Люксора” заходили не только с кинотеатром, но и с японским рестораном “Катана” на первом этаже, поэтому к ним долгое время относились снисходительно»,— добавил собеседник “Ъ-Черноземье”.

Напомним, финансовые проблемы у сети «Люксор» начались в 2018 году. В апреле МТС-банк, выдавший в 2012 году по кредитному договору 280 млн руб., попросил арбитражный суд Москвы признать несостоятельными три структуры сети, а также ее совладельцев Евгения Ленского и Игоря Добровольского. В конце июля суд признал требования кредитора обоснованными и ввел наблюдение в отношении ООО «Кинолюкс», в январе 2019-го открыто конкурсное производство в отношении «Кинолюкса», ООО «Люксор Дистрибьюшн», ЗАО «Синемаменеджмент», ООО «Люксор Синемакс». Господа Ленский и Добровольский признаны банкротами.

Коммерческий директор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Голубчиков считает, что проблемы «Люксора» не стали отражением тенденций кинорынка. «Сегодня мы не наблюдаем, что кинотеатров закрывается больше, чем открывается. Конечно, не все фильмы этим летом оправдали ожидания кинотеатров в части кассовых сборов. Но в сезоне летних блокбастеров наметился рост посещаемости и сборов относительно прошлого года. Поэтому закрытие сети — это конкретный случай, который произошел в результате управленческих ошибок»,— пояснил господин Голубчиков. С ним согласен директор воронежского кинотеатра «Пролетарий» Николай Шалыгин: «Динамика посещаемости в этом сезоне позитивна, экономика кинотеатров в целом не изменилась. Более того, известно, что рентабельность объектов в ТЦ значительно выше отдельно стоящих кинотеатров, что выгодно и ТРК — ведь успешный мультиплекс генерирует неплохой трафик».

Александр Голубчиков напомнил, что кинотеатры «Люксора» разбирают сразу несколько компаний, среди которых «Каро фильм», «Мираж синема», «Пушка». Гендиректор сети IceKino (взяла в управление кинотеатр «Люксор» в курском ТЦ «Европа») Марк Патченский также убежден, что проблемы «Люксора» стали следствием управленческих ошибок собственников. «IceKino вряд ли возьмет в управление воронежский кинотеатр»,— добавил Марк Патченский.

Мария Старикова, Александр Прытков, Олег Мухин