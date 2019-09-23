Со студентов чебоксарского колледжа начали брать подписку о неучастии в митингах

Администрация Чебоксарского электромеханического колледжа (ЧЭМК) обязала своих студентов подписать внутренний документ, в котором им под угрозой отчисления из колледжа запрещается посещение митингов, об этом сообщил “Ъ” глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов. По данным юриста, с прошлой недели администрация колледжа, который возглавляет председатель Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков, инициировала сбор подписей со студентов под документом «Ознакомление с правилами поведения в МЦК—ЧЭМК и приведенными ниже законами».

В пункте 10 данного документа (копия есть у “Ъ”) указывается, что студенту «разъяснена мера наказания» по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ о недопустимости нахождения несовершеннолетних в публичных мероприятиях (митинги, пикеты, шествия, демонстрации). При этом в документе подчеркивается, что «в случае поступления официальных жалоб из УВД и МВД и т. д. к студенту, как не исполняющему законы и правила внутреннего распорядка колледжа, применяются меры административного воздействия вплоть до исключения из колледжа».

В минобразования Чувашии “Ъ” сказали, что не в курсе данной инициативы. «Это внутреннее дело учебного заведения»,— отметила ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки минобразования Людмила Вотякова.

Директор колледжа Алексей Судленков и его руководители оказались недоступны для комментариев: в приемной колледжа “Ъ” заявили, что директор и другие представители руководства учебного заведения «находятся на совещании».

В прокуратуре Чувашии пояснили, что надзорному органу «об этом ничего не известно и никаких жалоб по этому поводу не поступало».

Алексей Глухов считает, что инициатива руководства чебоксарского колледжа носит противоправный характер. «В российском законодательстве нет возрастного ценза на участие в акциях. Нет и отдельной ответственности за участие несовершеннолетнего в митингах. Более того, право на участие в мирных акциях прямо закреплено Конвенцией ООН о правах ребенка, поэтому отчисление из учебного заведения в связи с участием в митингах, даже не согласованных с властями, будет прямым нарушением закона»,— заявил Алексей Глухов.

Олег Ерусланов, Чебоксары