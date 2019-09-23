Весь шпон с завода Runko Group во Мге будет экспортироваться

23 сентября, понедельник
Весь изготавливаемый на новом предприятии во Мге шпон будет экспортироваться. Об этом заявил руководитель ГК Runko Group Александр Ошкаев. По его словам, поставки будут выполняться в Европу и в Южную Корею. «Ежемесячный объем изготовления продукции составит порядка 1 тыс. куб. м»,— добавил господин Ошкаев.
Для организации экспорта ГК Runko Group получила сертификат FSC на изготовление шпона на заводе в Ленобласти. Он выдан производителю на пять лет и может быть продлен.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что Runko Group вложит в модернизацию своего лесопильно-деревообрабатывающего завода $1,5 млн. Модернизация позволит увеличить объемы производства с 4,2 до 10 тыс. куб. м продукции в год.