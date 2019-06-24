Runko Group планирует увеличить объемы производства с сентября

ГК Runko Group к осени планирует увеличить объем производства продукции на предприятии в Киришском районе Ленобласти вдвое.

Как сообщил руководитель Runko Group Александр Ошкаев, нарастить объемы производства планируется за счет реорганизации. Рост производства большинства наименований продукции был отмечен уже по итогам первого квартала текущего года. «С осени мы планируем расширить производство и приобрести дополнительное оборудование»,— добавил он.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Runko Group вложит в модернизацию своего лесопильно-деревообрабатывающего завода $1,5 млн. Модернизация позволит увеличить объемы производства с 4,2 до 10 тыс. куб. м продукции в год.