Башня на горе Большой Ахун признана аварийной

Согласно заключению технического обследования, объект культурного наследия «Башня на горе Большой Ахун», признан аварийным. Как сообщили в Сочинском нацпарке, в настоящее время башня закрыта для посещения. Аварийной она стала после удара молнии в ее конструкцию в начале лета.

Сейчас ООО «Памятники Кубани» определяют, какие работы необходимо произвести для восстановления башни. Предварительная оценка стоимости работ также будет получена после завершения проекта реставрации. Уточняется, что капитальный ремонт памятника проводился в 2004 году.

Смотровая башня на вершине горы Большой Ахун (высота 663 м от уровня моря) была возведена 83 года назад по распоряжению Сталина. Она была выстроена в течение 10 месяцев по проекту архитектора Воробьева. Открытие башни состоялось в июне 1936 года.

Василий Хитрых