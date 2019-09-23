В Югре создают туристические маршруты на перевал Дятлова и плато Маньпупунер

Власти Ханты-Мансийского автономного округа—Югры планируют создать туристско-рекреационный кластер в Березовском районе. Соответствующий проект обсуждался в рамках встречи представителей туриндустрии и органов исполнительной власти региона.

По словам заместителя губернатора округа Алексея Забозлаева, сейчас готовится инвестиционный проект по созданию туристической инфраструктуры. В частности, будут созданы две отправные туристические базы экстра-класса на восточном склоне Приполярного Урала (деревня Усть-Манья и база «Неройка»), в том числе для маршрутов на перевал Дятлова, плато Маньпупунер, гору Нер-Ойка.

В ходе встречи также обсуждался вопрос строительства ойл-парка в Нижневартовске. «Максимально приближенный к реальности проект, площадка, на которой размещено оборудование по добыче нефти и газа»,— отметили в пресс-службе правительства ХМАО.

Несмотря на позитивные тенденции в отрасли, участники встречи констатировали наличие проблем для развития туризма в автономном округе: высокая стоимость продукта, недостаточность объектов придорожного сервиса, туристических автобусов и речного транспорта, баз отдыха, этнодеревень. «В Югре ни водный транспорт, ни авиатранспорт, ни автомобильный транспорт не отвечают на запросы туристов»,— заметила губернатор Наталья Комарова, добавив, что для решения задач уже разработано новое авиарасписание и рассматриваются варианты чартерных перевозок.