Большая часть клиентов онлайн-компаний «сидит» в «Вконтакте» и «Одноклассниках»

Аналитики TWINO провели исследование активности пользователей альтернативного кредитования в сети. В исследовании приняли участие более 10 тыс. человек в возрасте от 18 до 70 лет. Клиенты компании рассказали, какими социальными сетями они пользуются.

Опрос показал, что самыми популярными социальными сетями среди клиентов онлайн компаний являются «ВКонтакте» и «Одноклассники». В них регулярно заходят 63% и 56% пользователей.

Пользователями «Facebook», сети с более деловым контентом, оказались 17% клиентов. Примерно столько же – 16% – общаются в сети «Twitter». А фотолента Instagram интересует 12% опрошенных. «Linkedin» используют около 3% клиентов.

Другими социальными сетями пользуется всего 1 % опрошенных, а около 2% не пользуются социальными сетями вообще.

Подавляющее большинство клиентов сервисов альтернативного кредитования активно пользуются современными технологиями общения. У 98% из них есть аккаунт в какой-либо социальной сети. Это и молодые клиенты из «ВКонтакте», и более взрослая аудитория из «Одноклассники».

«Клиенты сервисов онлайн-кредитования являются продвинутыми интернет-пользователями. Клиенты активно используют современные гаджеты, которые позволяют им применять различные инструменты в целях делового и неформального общения. В свою очередь компании активно развивают различные каналы для взаимодействия с клиентами. С помощью них пользователи могут участвовать в различных акциях, получать скидки на продукты, а также оперативно решать любые спорные ситуации», - отметил генеральный директор международной финтех-группы TWINO Ашот Торосян.

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