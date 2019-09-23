«Ласточка» из Адлера в Краснодар насмерть сбила ребенка

Инцидент произошел сегодня, 23 сентября, около 9:50. Электропоезд «Ласточка», следовавший по маршруту Имеретинский курорт – Краснодар на 1675 км перегона «Саратовская - Псекупс» СКЖД насмерть сбил малолетнего мальчика. Погибшему было всего четыре года, сообщили “Ъ-Кубань” в Южном СУТ СК РФ.

В настоящее время по данному факту назначена доследственная проверка. На место выехали следователи для установления всех обстоятельств ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Дмитрий Михеенко