Юрий Гончаров станет исполняюшим обязанности главы минлесхоза Оренбуржья

Во вторник Юрий Гончаров приступит к исполнению обязанностей министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области. Об этом “Ъ-Волга”сообщили в приемной министерства.

До последнего времени обязанности главы минлесхоза Оренбуржья исполнял Владимир Морозов. Сегодня у него последний рабочий день.

В январе прошлого года в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона разгорелся скандал. Прежний глава министерства Виктор Тонких был уволен после публикации скандального ролика, , на котором он и его заместители пьют пиво на фоне мешка с надписью «Бюджет» и зачитывают «указы губернатора» в стихотворной форме.

Георгий Портнов