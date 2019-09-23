Обанкротившееся воронежское сельхозпредприятие продается за 860 млн рублей

На торги в форме открытого электронного аукциона выставлено сельхозпредприятие ООО «Инвестагропромкомплекс» в Бутурлиновке Воронежской области, сообщает конкурсный управляющий обанкротившейся компании Юрий Каменский. Активы предприятия продаются единым лотом за 859,14 млн руб.

В лот входят, как сказано в его описании «все виды имущества для осуществления предпринимательской деятельности»: административные и производственные здания, склады, автомастерские, коровники, свинарники, ветка железной дороги, нефтебаза, цех пиломатериалов, земельные участки, автомобили и оборудование.

Заявки на аукцион подаются до 18 октября. Торги пройдут 25 октября на площадке «Альфалот». Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены в 859,14 млн руб., задаток — 10%.

Сергей Калашников