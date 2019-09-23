Дебиторскую задолженность «Новоросстали» продают за 50,4 млн рублей

На публичные торги выставлена дебиторская задолженность ООО «Новороссталь». В единый лот общей начальной стоимостью 50,4 млн руб. входят права требования должника к ООО «ЮгФинСервис» (1,1 млрд руб.), к ООО «Интеград» (8,7 млн руб.), к ЗАО «Мостовской мясокомбинат» (9,8 млн руб.), к ООО «Новнефтегазстрой» (234,6 тыс. руб.) и к ООО «ЮСТК-ТБО» (4,8 тыс. руб.). В сообщении, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, сообщается, что в последнем периоде публичных торгов цена может снизиться до 99% от начальной.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новороссталь» зарегистрировано в августе 2000 года в Анапе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром компании является Иван Чаус. Чистый убыток компании в 2017 году составил 7,7 млн руб. ООО «ЮгФинСервис» зарегистрировано в феврале 2009 года, основной вид деятельности — оказание финансовых услуг. Руководитель и бенефициар — Екатерина Моисеева. Чистый убыток компании в 2016 году составил 26,5 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, с заявлением о признании ООО «Новороссталь» банкротом в июне 2018 года обратилось ПАО «Крайинвестбанк». Кредитор заявил требования в размере 1,2 млрд руб., настаивал на банкротстве и ходатайствовал о введении процедуры наблюдения. Арбитражный суд Краснодарского края признал должника банкротом, постановил перейти на упрощенную процедуру ликвидации должника и открыть конкурсное производство.

Дмитрий Михеенко