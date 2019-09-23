«Сибантрацит» будет строить обогатительную фабрику в Кузбассе

«Сибантрацит» планирует построить в Кемеровской области обогатительную фабрику. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрировала в городе Мыски ООО «Обогатительная фабрика "Лесная"» с уставным капиталом 10 млн руб.

Владелец компании (100%) — АО «Сибантрацит», генеральный директор — Андрей Малахов, возглавляющий также ООО «Открытый порт Находка» и ООО «Сибантрацит Кузбасс». По данным «Интерфакса», мощность обогатительной фабрики составит 10 млн т в год.

В Кузбассе группе «Сибантрацит» принадлежат ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Сибантрацит Кузбасс». «Разрез Кийзасский» начал добычу металлургического и энергетического угля в 2014 году. Добыча ведется открытым способом. В 2020 году «Сибантрацит Кузбасс» начнет добычу на участке Верхнетешский.

Оксана Павлова