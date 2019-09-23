Путин поручил выделить деньги на модернизацию вооруженных сил Абхазии

Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию абхазских вооруженных сил. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации. Какую конкретно сумму выделит российская сторона, не уточняется.

«Минобороны России поручено провести с участием МИДа РФ переговоры с абхазской стороной и… подписать соглашение, разрешив вносить в его проект… изменения, не имеющие принципиального характера»,— говорится в документе.

13 сентября правительство России одобрило проект соглашения о модернизации вооруженных сил Абхазии. В частности, деньги пойдут на поэтапную унификацию стандартов военного управления, материально-техническое обеспечение и социальные выплаты.

Напомним, в декабре 2018 года парламент Абхазии принял бюджет на 2019 год с доходной частью 9,75 млрд руб., из которых 4,4 млрд руб.— финансирование в рамках помощи со стороны РФ. Российская помощь Абхазии проходит по двум статьям — «социально-экономическое развитие» (текущие расходы) и «бюджетные инвестиции». РФ — крупнейший торговый партнер республики, на ее долю приходится 56% от общего товарооборота.

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