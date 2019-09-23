СМИ: Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение до июля 2020 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп намерены заключить торговое соглашение между странами до июля 2020 года, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники. Предполагается, что они объявят об этом на полях ГА ООН во вторник.

В публикации утверждается, что этот документ может стать крупнейшим соглашением о свободной торговле, которое США когда-либо заключали с другой страной. По данным источников издания, политическая воля для заключения сделки есть у обеих сторон. Сроки объясняются тем, что в США вскоре после этого начнется избирательная кампания.

The Sun утверждает, что господа Трамп и Джонсон планировали также представить «дорожную карту» по соглашению, но отложили ее для корректировки деталей. Документ могут обнародовать в декабре на саммите НАТО в Лондоне.

Напомним, господин Трамп пообещал Великобритании «выдающуюся» торговую сделку после «Брексита». По его словам, масштаб торговли двух стран может увеличиться в два-три раза.

Подробнее о пути к «беспрецедентному партнерству» двух стран читайте в материале “Ъ” «США и Великобритания преодолели личную неприязнь».