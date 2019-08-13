США и Великобритания преодолели личную неприязнь

США и Великобритания находятся на пути к «беспрецедентному партнерству». Об этом заявил в Лондоне советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Его завершившаяся 13 августа двухдневная поездка показала: смена власти в Британии, где в июле вместо Терезы Мэй пост премьера занял Борис Джонсон, позитивно сказалась на отношениях двух союзников. Еще более крепким сотрудничество может стать после намеченного на 31 октября «Брексита»: в качестве главной цели господин Болтон обозначил заключение с Лондоном всеобъемлющего двустороннего соглашения о свободной торговле. Начать планируется с отдельных отраслей, в частности с автомобильной промышленности.

«Мы с тобой, Британия»,— заявил Джон Болтон в ходе поездки в Лондон, тем самым поддержав решимость британского правительства довести «Брексит» до конца — со сделкой с Брюсселем или без нее. Напомним, нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не устраивают согласованные его предшественницей Терезой Мэй с руководством ЕС условия «Брексита», в частности пункт о так называемом бэкстопе, режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода «Брексита». Господин Джонсон утверждает: если Брюссель не пойдет на уступки, жесткого «Брексита» (то есть выхода из ЕС без сделки) не миновать.

Джон Болтон такую решимость союзников поддерживает. Так, в ходе визита он обрушился с критикой на европейцев.

«В ЕС взяли моду делать так: когда люди голосуют неправильным образом, отличным от желаемого элитами, они заставляют своих крестьян голосовать снова и снова, пока не сделают это правильно»,— заявил советник президента США Дональда Трампа, говоря о реакции на референдум 2016 года о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Вашингтон намерен помочь Лондону «освободиться от оков ЕС» не только посредством моральной поддержки. Смягчить удар «Брексита» по британской экономике советник американского президента предложил при помощи соглашения о свободной торговле между Лондоном и Вашингтоном. «США и Великобритания находятся на пути к беспрецедентному партнерству»,— с энтузиазмом отметил советник президента после состоявшейся в понедельник встречи с Борисом Джонсоном. Он заверил, что Британия первая в очереди на заключение с США соглашения такого рода.

По заявлениям Джона Болтона, конкретные действия в этом направлении будут предприниматься уже сейчас. «Конечным результатом станет всеобъемлющее торговое соглашение, охватывающее все товары и услуги. Но чтобы его достичь, можно начать с торговли по секторам»,— отметил он и конкретизировал, что в финансовом секторе заключить сделку будет достаточно трудно, а вот договориться по автомобильной отрасли с Конгрессом США получится в несколько раз быстрее. Борис Джонсон также дал понять, что настроен оптимистично. «Американцы — жесткие переговорщики. Нас ожидает старый добрый торг, но мы его преодолеем»,— сказал он.

Во вторник Джон Болтон продолжил обсуждение этой темы на встрече с британским министром внешней торговли Элизабет Трасс и по итогам переговоров написал в своем аккаунте в Twitter: «Партнерство и сотрудничество между США и Британией по ключевым глобальным вопросам безопасности (особенно в торговле) — это необходимое условие для процветания наших стран».

«Ключевых глобальных вопросов» в ходе визита обсуждалось немало. Как говорится в распространенном офисом премьер-министра заявлении, Борис Джонсон и Джон Болтон помимо «Брексита» «обсудили ряд других вопросов, включая Иран, Гонконг и проблему сетевой безопасности, связанную с 5G». При этом о желании заручиться поддержкой в этих вопросах господин Болтон высказывался осторожно. «Мы здесь не для того, чтобы оказывать на вас давление,— говорил он своим британским собеседникам.— Мы хотим помочь в вопросе "Брексита"».

Результатами переговоров советник господина Трампа остался доволен.

По словам Джона Болтона, правительство Великобритании «высоко оценило» позицию США по вышеперечисленным вопросам. В частности, из его слов следует, что в Лондоне пересмотрят «с нуля» решение Терезы Мэй о допуске китайской телекоммуникационной компании Huawei к развертыванию сетей 5G в Британии. А вот по иранской теме существенных сдвигов не произошло. Господин Болтон указал, что рад участию королевства в инициативе США — международной морской операции, направленной на охрану судоходства в Персидском заливе. При этом об изменении позиции по ядерному соглашению с Тегераном (США из него вышли, а британцы вместе с европейскими союзниками борются за сохранение договоренностей) речи и не шло.

В целом визит продемонстрировал, что период напряженности в американо-британских отношениях завершен. Напомним, что в начале июня государственный визит в Британию совершил президент США Дональд Трамп. И хотя публично слова об «особых отношениях» между двумя странами тогда звучали не раз, личные отношения между лидерами оставляли желать лучшего. Господин Трамп не раз критиковал Терезу Мэй (в частности, за «бардак» по вопросу «Брексита» и недостаточные усилия в деле «обуздания» Ирана). При этом в ходе визита в Лондон он дал понять, что поддерживает одного конкретного кандидата в премьер-министры государства-союзника. В итоге этот человек — Борис Джонсон — и победил, после чего господин Трамп поспешил назвать его «отличным парнем» и «хорошим другом».

Марина Коваленко, Павел Тарасенко