Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day) впервые провели в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии и с тех пор празднуют его ежегодно 15 октября. Специалисты утверждают: чтобы избавиться от вредных микробов, руки нужно мыть минимум в течение 20 секунд, тщательно их при этом намыливая, за это время можно как раз исполнить песенку «С днем рождения тебя!».

Всемирный день хлеба (World Bread Day) отмечается ежегодно 16 октября по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1945 году создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем развития сельского хозяйства. К этому же событию приурочен еще один праздник — Всемирный день продовольствия.

День шефа (День босса) — 16 октября. Этот профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней отмечают уже во многих странах мира, а появился он еще в 1958 году благодаря американке Патриции Хароски. Предприимчивая секретарша предложила отмечать National Boss's Day именно 16 октября, в день рождения ее собственного босса, а по совместительству своего любимого отца.

Международный день поваров (20) отмечают по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Накануне праздника в Дагестане объявлен Международный гастрономический фестиваль, в Костромской области — кулинарный фестиваль «Клюквенный сок», во Владивостоке — Фестиваль дальневосточной кухни, где в меню: паштет из оленины, пате из спинки изюбря, охотничья похлебка с дикой уткой, тар-тар из хариуса.

Зима снегом на Покров покрывается, морозом одевается: «На Покров до обеда — осень, после обеда — зимушка-зима», «Коли на Покров ветер с востока — зима будет холодна». Если первый снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, он скоро растает. Первый прочный снег падает ночью, а дневной — тает. Если на Сергия (22) октябрь снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима встанет на ноги.