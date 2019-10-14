Имя

Небо от Йоко

Первый масштабный проект Йоко Оно в России «Небо всегда ясное» будет представлен в Московском музее современного искусства 15 октября. В центре экспозиции серия произведений «Инструкции», созданная художницей в 1960-е годы на грани текста и объектов, которые требуют активной интерпретации со стороны зрителя. Также в музее будут воссозданы классические перформансы художницы, ставшей ключевой фигурой в течении концептуализма 1960-х годов, и представлены видеоработы, при помощи которых Йоко Оно попытается переосмыслить отношения художника и посетителя в пространстве музея.

Премьера

Литва в главной роли

Сцена из спектакля «Сукины дети» Эймунтаса Някрошюса Фото: D.Matvejev

На сцене Театра имени Владимира Маяковского 15 октября состоится московская премьера спектакля «Сукины дети». Поставленный в прошлом году режиссером Эймунтасом Някрошюсом в Клайпедском драматическом театре (Литва), он стал последней работой мастера. В спектакле о становлении Литвы и формировании национальной идентичности режиссер стер грань между мифом и историей и обратился к своим более ранним постановкам, «Книге Иова», «Божественной комедии», к Шекспиру и Чехову. Московская премьера спектакля состоится в рамках гастролей Клайпедского драматического театра в России.

Голос

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец»

Музыкант Сергей Шнуров, чья группа «Ленинград» на прошлой неделе сыграла свой финальный концерт

Конкурс

Регионы в эфире

Премия «ТЭФИ-2019» обратилась к истокам Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Финальные этапы конкурса «ТЭФИ-Регион» состоятся 19 октября в Ставрополе. Задуманный как главный профессиональный ориентир для российского телевидения, каждый год этот конкурс становится площадкой для встречи телекомпаний из разных регионов страны. В этом году на его главные этапы «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание» поступило более 500 работ от 126 российских телекомпаний. Наиболее популярными стали номинации «Репортер», «Документальный фильм» и «Телеведущий».

Смотр

Без длиннот

Кадр из фильма «Кожа», режиссер Гай Наттив Фото: Movie Trailer House / New Native Pictures / Studio Mao

В кинотеатре Москино «Космос» 17 октября стартует Международный фестиваль короткометражных фильмов Shnit. Всего в его программе 100 фильмов, разделенных на 22 сборника. Среди наиболее ожидаемых премьер в рамках международного конкурса — обладатель «Оскара» в номинации Лучший короткометражный игровой фильм «Кожа», картина «Конец линии» с Саймоном Хелбергом («Теория большого взрыва») и нашумевшая драма Аксиньи Гог «Обмен». В национальном конкурсе заявлена 21 картина (в главных ролях — Ингеборга Дапкунайте, Никита Кукушкин, Максим Виторган и другие известные актеры). Кроме Москино кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Иллюзион» и «Пионер», музее «Гараж» и Мультимедиа Арт музее.

Вещь

Фото: Из собрания ГМИРЛИ имени В. И. Даля

Бусы-четки Марины Цветаевой и другие личные вещи и черновики 20 писателей собраны на выставке «От Толстого до Толстого: писатель, мода и стиль», которая откроется 15 октября в Музее истории российской литературы имени В.И. Даля.

Анонсы

14.10

В Третьяковской галерее представлены работы из серии «Люди» современного скульптора Игоря Шелковского (дар Алины и Дмитрия Пинских).

15.10

В музейном комплексе «Новый Иерусалим» выставка «Цвет: 90 шедевров из музеев Подмосковья» собрала работы И. Айвазовского, Д. Бурлюка, В. Васнецова, В. Верещагина, Н. Гончаровой, В. Сурикова, Р. Фалька, А. Экстер и других художников XVIII–XX веков.

16.10

В Калининградском музее изобразительных искусств на выставке «Александр I и Наполеон: встреча на Немане» собраны экспонаты из музея Эрмитаж, связанные с исторической встречей двух императоров.

17.10

Фото: BBC Films

В широкий прокат выходит байопик «Джуди» о легендарной Джуди Гарленд (в главной роли — Рене Зеллвегер).

19.10

В музее Эрарта на выставке «Дополненная реальность» собраны работы малазийского фотографа Зулькарнайна Исмаила.

20.10

В Концертном зале им. П.И. Чайковского оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и Арабелла Штайнбахер (скрипка) исполнят произведения Моцарта и Брамса.