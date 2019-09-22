22 сентября, воскресенье
Войти в профиль
Финансы

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: David Gray/File Photo / Reuters

Европейские частные банки идут на снижение

Прибыль сектора рекордно упала со времен мирового финансового кризиса

от

Европейский частный банкинг, который долго был одним из самых прибыльных сегментов, переживает сложные времена. В прошлом году прибыль сектора упала на 8%, до €13,5 млрд. Банки страдают от снижения притока клиентов и роста издержек при сокращении доходов.


Прибыль европейских частных банков в 2018 году снизилась на 8%, до €13,5 млрд, это самое сильное снижение со времен мирового финансового кризиса. Такие данные содержатся в докладе консалтинговой компании McKinsey «Европейский частный банкинг: неотвратимый призыв к действию». «Частный банкинг долгое время был самым прибыльным сектором в мировой банковской индустрии»,— говорится в докладе.

До середины 2018 года частные банки Западной Европы, под управлением которых находятся активы на $6 трлн, демонстрировали высокие темпы роста: среднегодовой рост в течение пяти лет до 2017 года составлял 6%. Теперь же сектор столкнулся сразу с несколькими вызовами: сокращение притока инвесторов, слабость финансовых рынков и растущие издержки при сокращении доходов.

Тем временем американские и азиатские частные банки демонстрируют лучшие показатели: их прибыль в 2018 году выросла примерно на 5%.

Как следует из опроса, проведенного McKinsey среди 113 частных банков, чуть меньше трети из них в прошлом году зафиксировали чистый отток клиентов — против четверти годом ранее.

Как отмечает партнер McKinsey Сид Азад, снижение прибыли частных европейских банков — уже второе годовое снижение за последние три года — отражает необходимость «фундаментальной трансформации» их систем и процессов. «Частным банкам нужно перестроить свою бизнес-модель, чтобы действовать на рынке с более слабым ростом активов и снижающимися показателями прибыльности»,— считает господин Азад.

Частным банкам пока не удается добиться снижения издержек на фоне падения доходов. Так, расходы в сфере обслуживания клиентов — на управление инвестициями, продажи и маркетинг — в последние пять лет росли в среднем на 4% в год. Расходы на бэк-офис также росли, несмотря на автоматизацию некоторых процессов. По мнению господина Азада, расходы могут быть снижены в числе прочего за счет совместной работы нескольких банков для создания платформ, выполняющих некоторые функции бэк-офиса, или за счет слияний и поглощений — частный банкинг в Европе остается сегментом с высокой фрагментацией.

Яна Рождественская


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя