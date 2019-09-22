Европейские частные банки идут на снижение

Европейский частный банкинг, который долго был одним из самых прибыльных сегментов, переживает сложные времена. В прошлом году прибыль сектора упала на 8%, до €13,5 млрд. Банки страдают от снижения притока клиентов и роста издержек при сокращении доходов.

Прибыль европейских частных банков в 2018 году снизилась на 8%, до €13,5 млрд, это самое сильное снижение со времен мирового финансового кризиса. Такие данные содержатся в докладе консалтинговой компании McKinsey «Европейский частный банкинг: неотвратимый призыв к действию». «Частный банкинг долгое время был самым прибыльным сектором в мировой банковской индустрии»,— говорится в докладе.

До середины 2018 года частные банки Западной Европы, под управлением которых находятся активы на $6 трлн, демонстрировали высокие темпы роста: среднегодовой рост в течение пяти лет до 2017 года составлял 6%. Теперь же сектор столкнулся сразу с несколькими вызовами: сокращение притока инвесторов, слабость финансовых рынков и растущие издержки при сокращении доходов.

Тем временем американские и азиатские частные банки демонстрируют лучшие показатели: их прибыль в 2018 году выросла примерно на 5%.

Как следует из опроса, проведенного McKinsey среди 113 частных банков, чуть меньше трети из них в прошлом году зафиксировали чистый отток клиентов — против четверти годом ранее.

Как отмечает партнер McKinsey Сид Азад, снижение прибыли частных европейских банков — уже второе годовое снижение за последние три года — отражает необходимость «фундаментальной трансформации» их систем и процессов. «Частным банкам нужно перестроить свою бизнес-модель, чтобы действовать на рынке с более слабым ростом активов и снижающимися показателями прибыльности»,— считает господин Азад.

Частным банкам пока не удается добиться снижения издержек на фоне падения доходов. Так, расходы в сфере обслуживания клиентов — на управление инвестициями, продажи и маркетинг — в последние пять лет росли в среднем на 4% в год. Расходы на бэк-офис также росли, несмотря на автоматизацию некоторых процессов. По мнению господина Азада, расходы могут быть снижены в числе прочего за счет совместной работы нескольких банков для создания платформ, выполняющих некоторые функции бэк-офиса, или за счет слияний и поглощений — частный банкинг в Европе остается сегментом с высокой фрагментацией.

Яна Рождественская