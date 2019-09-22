СМИ: WADA дало России три недели на объяснение манипуляций с данными

Всемирное антидопинговое агентство WADA предоставило России три недели, чтобы дать пояснения по информации о «манипулировании» данными Московской антидопинговой лаборатории перед их подачей в агентство. Как сообщает sportspressen со ссылкой на главу Института Национальных антидопинговых агентств iNADO Майкла Аска, WADA должно снова отстранить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«В пятницу меня проинформировали об этом случае. Агентство WADA начало процесс, который означает, что у российской стороны есть три недели, чтобы ответить на все вопросы о неточностях в данных Московской лаборатории.... Я не хочу говорить окончательно о возможных последствиях, но конечно же, WADA должно снова отстранить РУСАДА. И, возможно, следует наказать всю страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство»,— сказал господин Аск (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, несколькими днями ранее журналисты немецкого телеканал ARD сообщили, что Россия подозревается в «манипулировании» данными Московской антидопинговой лаборатории перед их подачей WADA. По их информации, подозрения будут рассмотрены на исполкоме WADA в начале следующей недели. 21 сентября британская газета The Telegraph со ссылкой на источники написала, что из-за фальсификации проб России грозит отстранение от Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Олимпийский комитет России отказался комментировать эту информацию, а в РУСАДА полагают, что западные журналисты намеренно создают шумиху вокруг российских спортсменов.

Подробнее о новом допинговом скандал — в материале “Ъ” «России приписали манипуляции с антидопинговыми данными».