Посольство РФ об иске пострадавшего от «Новичка»: Россия неподсудна британским судам

Посольство России в Великобритании прокомментировало возможный иск Чарли Роули, пострадавшего от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Великобритании. Пресс-секретарь посольства сообщил, что Россия неподсудна британским судам. По мнению представителя дипмиссии, иск к правительству России рассматривается адвокатом только как один из возможных вариантов действий господина Роули.

Ранее британский таблоид Daily Mirror сообщил, что господин Роули намерен судиться с Россией и получить 1 млн фунтов стерлингов, поскольку отравление в Солсбери «сильно повлияло на его жизнь».

«Что касается гипотетического иска к России, то напомним, что в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот. Российская же правоохранительная и судебная система с самого начала была готова выполнить свои обязанности в контексте отравления в Солсбери двух граждан нашей страны, но натолкнулась на упрямый отказ британских коллег от какого-либо сотрудничества»,— заявил пресс-секретарь.

Представитель посольства отметил, что разделяет стремление господина Роули установить истину. Он подчеркнул, что британские власти не дают ответы на вопросы, где и когда господин Роули обнаружил фигурирующий в деле флакон, где флакон находился с марта по июнь, имеет ли он отношение к инциденту в Солсбери и почему был найден в запечатанном и разобранном виде.

«До сих пор российской стороне не удалось добиться от Лондона адекватных ответов, а британские парламентарии и журналисты даже не пытаются их требовать. В этих условиях обращение в суд со стороны Чарли Роули было бы весьма логично. Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права, в первую очередь закрепленное в Европейской Конвенции о правах человека право на справедливое судебное разбирательство»,— добавил представитель дипмиссии.

Напомним, инцидент в Солсбери с нервно-паралитическим веществом «Новичок» произошел в марте 2018 году, когда экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания. Лондон обвинил в произошедшем Россию. Москва обвинения отвергает.

Господин Роули подобрал флакон от духов Nina Ricci в парке в Солсбери. По данным правоохранительных органов, в нем оставалось нервно-паралитическое вещество после отравления Скрипалей. Флакон Чарли Роули подарил своей подруге Дон Стерджес. 30 июня их нашли без сознания в их доме в соседнем городе Эймсбери, госпожа Стерджес погибла от отравления.

Подробнее о расследовании дела — в материале “Ъ FM”.