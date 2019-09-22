Пострадавший от «Новичка» планирует судиться с Россией

Пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Великобритании Чарли Роули намерен судиться с Россией, сообщает британский таблоид Daily Mirror. Он хочет получить 1 млн фунтов стерлингов.

«Это сильно повлияло на мою жизнь, я хочу справедливости»,— заявил господин Роули. «Дон и Чарли стали невинными жертвами последствий инцидента в Солсбери, это потрясло всю общину»,— заявил адвокат Патрик Макгуайр.

В марте 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинил в этом Россию.

Чарли Роули подобрал в парке в Солсбери флакон от духов Nina Ricci, в котором, по данным правоохранительных органов, оставалось нервно-паралитическое вещество после отравления Скрипалей. Позже он подарил флакон своей подруге Дон Стерджес. 30 июня их нашли без сознания в их доме в соседнем городе Эймсбери. Госпожа Стерджес не выжила.