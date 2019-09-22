Феттель выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион мира немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Сингапура. 32-летний гонщик в пятый раз одержал победу в гонке в Сингапуре.

Вторым пришел монегаск Шарль Леклер из Ferrari, третье место занял голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Следующий этап пройдет с 27 по 29 сентября в Сочи.

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят завершил гонку пятнадцатым, его партнер по команде француз Пьер Гасли финишировал восьмым.