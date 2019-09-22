Минздрав расширит список имеющих право на бесплатные лекарства

Минздрав России готовит проект лекарственного обеспечение, по которому граждане, нуждающиеся в длительном лечении, смогут получать жизненно необходимые лекарства бесплатно или с большой скидкой, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова «Российской газете».

«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения»,— определила сроки разработки законопроекта министр.

При этом госпожа Скворцова отметила, что полного возмещения для всех граждан и по всем видам заболеваний предусмотрено сразу не будет. Сейчас пилотные варианты проекта действуют в двух российских городах.

Так, в Омске бесплатными препаратами, препятствующими образованию тромбов, стали обеспечивать больных, перенесших операции на сердце и сосуды. В Кирове же в профилактических целях гипертоникам выдавали лекарства от давления. В обоих случаях, по словам Вероники Скворцовой, смертность от сосудистых заболеваний уменьшилась. А количество вызовов скорой помощи сократилось.

Также министр добавила, что на прошедшем совещании Минздрава обсуждались и иные варианты обеспечения лекарствами: например, сделать лекарства бесплатными для детей до 14 лет или до совершеннолетия.

Сейчас бесплатные медикаменты получают только льготники: инвалиды, больные некоторыми заболеваниями (например, диабетом), дети до трех лет. На данный момент 28 млн россиян имеют право на льготные лекарства.

Напомним, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил о неэффективности нынешней системы предоставления льготных лекарств и поручил создать единый регистр их получателей. В сентябре этого года Минздрав подготовил соответствующий проект. По мнению ведомства, объединение различных категорий льготников в перспективе позволит запустить в России пилотные проекты по лекарственному страхованию.

Подробнее о подготовленном Минздравом проекте — в материале “Ъ” «Лекарствам подбирают страховую форму».