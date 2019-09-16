Лекарствам подбирают страховую форму

Минздрав подготовил проект единого регистра получателей льготных лекарств. По мнению ведомства, объединение различных категорий льготников в перспективе позволит запустить в РФ пилотные проекты по лекарственному страхованию. Поддерживая идею, эксперты сомневаются в том, что баланс интересов государства и тех, кому положены льготы, будет найден быстро.

Минздрав подготовил законопроект о едином регистре получателей льготных лекарств — он позволит ведомству протестировать различные модели лекарственного страхования. Об этом в пятницу заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, регистр объединит федеральных и региональных получателей льгот и позволит ведомству «видеть каждого человека в системе». Это станет возможным при интеграции регистра с единой государственной информсистемой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) — за счет маркировки препаратов в ней можно будет отследить их назначение врачом, госзакупки и выписку пациентам. Сейчас в РФ право на льготные лекарства имеют около 28 млн человек — федеральных и региональных льготников. Список («Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения») состоит почти из 200 пунктов и пересекается со списком ЖНВЛП (более 700 пунктов) с госрегулируемыми ценами. В ноябре 2018 года о проблеме неэффективности нынешней системы предоставления льготных лекарств заявил Владимир Путин, поручив создать единый регистр их получателей.

Как пояснила Вероника Скворцова, регистр необходим и для перехода ОМС на систему лекарственного страхования (полного или частичного возмещения стоимости лекарств государством). Со следующего года Минздрав планирует провести пилотные проекты для отработки таких механизмов. По данным “Ъ”, первое совещание представителей Минздрава и фарминдустрии по теме состоялось в начале августа (протокол есть у “Ъ”). Следующее, по данным “Ъ”, пройдет 19 сентября — на нем свои версии конфигурации системы могут представить члены Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС, Ассоциации международных фармацевтических производителей и Союза профессиональных фармацевтических организаций.

Впрочем, не все объединения предложат Минздраву что-то новое. Как пояснила “Ъ” исполнительный директор СПФО Лилия Титова, союз разработал модель лекарственного страхования для детей еще несколько лет назад. Схожим образом, по словам источника “Ъ” на фармрынке, планирует поступить и AIPM: ассоциация делала расчеты нескольких моделей возмещения стоимости лекарств для взрослых при различных заболеваниях еще в 2011 году. «Нужно только обновить данные о распространенности заболеваний и стоимости их лечения»,— говорит источник “Ъ”. Поэтому впервые будут обсуждаться только предложения АФП ЕАЭС, но, по данным “Ъ”, в них речь также идет о частичном возмещении стоимости лекарств для взрослых по ряду показаний.

У участников фармрынка нет сомнений в способности Минздрава провести «пилоты» по лекарственному страхованию (в 2015 году один, например, стартовал в Кировской области), но перспективы его распространения на всю страну оценивается ими по-разному. «Если России поставили цель войти в число стран с продолжительностью жизни более 80 лет, то, как показывает их опыт, лекарственное страхование является важнейшим фактором»,— говорит гендиректор компании «НоваМедика» Александр Кузин. С другой стороны, как отмечает замгендиректора компании STADA CIS Иван Глушков, при уточнении числа нынешних льготников благодаря единому регистру выделенных на лекарственное обеспечение бюджетами всех уровней средств может не хватить.

Анастасия Мануйлова