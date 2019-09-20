Сестры Аверины завоевали золото и серебро в личном многоборье

Россиянки Диана и Арина Аверины получили золотую и серебряную медали в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку. Они получили две лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио, которые дают право участвовать в соревнованиях.
По итогам выступления в четырех видах Диана Аверина набрала 91,4 балла, Арина Аверина — 91,1. Третий результат показала израильская спортсменка Линой Ашрам — 89,7 балла.
О том, какие медали завоевала российская сборная по итогам предыдущих дней, читайте в материале “Ъ” «Дина Аверина набирает обороты».
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